شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصلح خطأ بـ Windows Defender يؤثر على أداء Firefox .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصلحت مايكروسوفت خطأ في Windows Defender كان يتسبب في ارتفاع استخدام وحدة المعالجة المركزية عندما يتم فتح متصفح Firefox، وكانت المشكلة تؤثر على المستخدمين منذ مايو عام 2018، ولم تقتصر على Windows 11، بل كانت منتشرة أيضًا على أنظمة Windows 10، بحسب موقع gizmochina الصيني.

وجاءت المشكلة، عندما كان متصفح Firefox قيد التشغيل، ما أدى إلى بدء تنفيذ خدمة مكافحة البرامج الضارة لـ Windows Defender (Msmpeng.exe)، وذلك تسبب في زيادة كبيرة في استخدام وحدة المعالجة المركزية.

وأبلغ المستخدمون أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم تتأخر أثناء استخدام المتصفح، ووجد أن المشكلة تقتصر على Firefox، لأنها لم تؤثر على المتصفحات الأخرى مثل Chrome و Edge، وكشفت التحقيقات أن الحماية في الوقت الحقيقي لـ Windows Defender كانت السبب الأساسي، حيث تم استدعاء VirtualProtect عدة مرات. وعمل مهندسو Mozilla مع فريق مايكروسوفت لمعالجة المشكلة، واستنتجوا في النهاية أن المكالمات إلى VirtualProtect كانت عالية بشكل غير طبيعي، مما أدى إلى مشكلة في الأداء.

وعالجت مايكروسوفت الخطأ بإصدار نسخة تجريبية من محرك Defender (1.1.20200.2)، والذي تم اختباره ودفعه لاحقًا إلى القناة الثابتة لتعريفات مكافحة الفيروسات. ويُظهر الرسم البياني الذي شاركه مهندس Mozilla Yannis Juglaret انخفاضًا بنسبة 75٪ تقريبًا في استخدام وحدة المعالجة المركزية كنتيجة للإصلاح.