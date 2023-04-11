شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..لو حذفتها بالغلط.. كيف تسترجع الصور المحذوفة باستخدام خطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التقاط اللحظات الثمينة باستخدام كاميرا الهاتف أمر شائع، ومع ذلك، فليس من غير المألوف حذف الصور أو مقاطع الفيديو عن طريق الخطأ من المعرض، وقد يكون فقدان الصور المهمة تجربة محبطة، والخبر السار هو أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة.

وفي الواقع، حتى إذا حذفت الصور نهائيًا، يمكن استعادتها من خلال مجموعة من الخطوات كما يلى:

- تحقق من سلة المحذوفات.

يأتي كل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد تقريبًا مزودًا بخيار سلة المحذوفات أو سلة المهملات المضمنة في تطبيق المعرض، حيث يتم أولاً تخزين الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من تطبيق المعرض في سلة المحذوفات ثم يتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة، مثل 30 يومًا و 60 يومًا وما إلى ذلك.

للوصول إلى سلة المحذوفات، افتح تطبيق المعرض، وانقر فوق زر القائمة ثلاثي النقاط، وحدد سلة المحذوفات أو سلة المهملات.

- تحقق من التخزين السحابي

إذا كنت تستخدم أي خدمة تخزين سحابي مثل Google Drive، وصور Google، وOneDrive، وDropbox، وما إلى ذلك، لإجراء نسخ احتياطي للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، فربما تكون قد قامت بنسخ البيانات المحذوفة احتياطيًا من المعرض، تحقق من حسابك لمعرفة ما إذا كانت الصور لا تزال موجودة.

- استعادة من نسخة احتياطية

إذا كان لديك نسخة احتياطية من جهازك، فيمكنك استعادة الصور المحذوفة من النسخة الاحتياطية.

للاستعادة من نسخة احتياطية من Google، انتقل إلى الإعدادات> النظام> النسخ الاحتياطي والاستعادة> استعادة. حدد النسخة الاحتياطية التي تريد الاستعادة منها ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

- استخدم برنامج استعادة الصور من جهة خارجية

إذا فشلت جميع الخيارات المذكورة أعلاه بالنسبة لك، فيمكنك استخدام برنامج موثوق لاستعادة البيانات لاستعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة نهائيًا، هناك العديد من الخيارات المتاحة على متجر Google Play، مثل DiskDigger وEaseUS وMobiSaver و Recuva وما إلى ذلك.

كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر، قم بتشغيل الفحص واستعادة الصور.