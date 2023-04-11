شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة جديدة لإدارة جهات الاتصال .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب بدأ في اختبار شريط سفلي جديد لإصدار أندرويد من التطبيق، على غرار نسخة iOS من التطبيق، حيث تخطط Meta لتسهيل إدارة جهات الاتصال على المستخدمين مباشرة من التطبيق.

وكشف WABetaInfo ، الموقع الإلكتروني الذي يتتبع التغييرات القادمة والميزات التجريبية لتطبيق WhatsApp ، أن النظام الأساسي بدأ في اختبار القدرة على إضافة جهة اتصال وتحريرها دون مغادرة التطبيق، فحاليًا، لا يقدم WhatsApp أي ميزة من هذا القبيل.

ويتعين على المستخدمين مغادرة التطبيق، وفتح جهات الاتصال لإضافتها لإدارة جهة اتصال على الأجهزة، ومع الميزة الجديدة التي يتم اختبارها حاليًا، سيتمكن المستخدمون من إضافة جهة اتصال جديدة مباشرةً من تطبيق WhatsApp على أندرويد ، وقد كانت الميزة موجودة في إصدار iOS من التطبيق لفترة من الوقت الآن.

ووفقًا للتقرير، يتم حاليًا اختبار الميزة لإصدار أندرويد، وقد بدأ مختبرات تجريبية محددة بالفعل في رؤية واجهة مستخدم اتصال جديدة تتضمن جميع خيارات الحقول الأساسية التي تكون عادةً جزءًا من تطبيق جهات الاتصال على الهواتف الذكية، الإصدارات التي تحتوي حاليًا على ميزة جهات الاتصال الجديدة هذه هي 2.23.8.2 و 2.23.8.4 و 2.23.8.5 و 2.23.8.6.

كيف تعمل ميزة جهات الاتصال على أندرويد؟

حاليًا، على نظام التشغيل أندرويد، يطالب WhatsApp المستخدمين بفتح تطبيق جهات الاتصال الافتراضي للهاتف لتعديل جهة اتصال محفوظة أو إضافة جهة اتصال جديدة، ومع ذلك، بمجرد تشغيل الميزة ، سيوفر WhatsApp واجهة مستخدم مخصصة لإضافة أو تحرير جهة اتصال، تشبه إلى حد ما إصدار iOS.

وفقًا للتقرير، مع الميزة، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر فوق خيار التحرير من قائمة القطع في الزاوية اليمنى العليا وتعديل جهة اتصال.