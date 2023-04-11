شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن روبوت الدردشة الصينى بمواجهة شات جى بى تى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت نشرة الأعمال STAR Market Daily أن علي بابا العملاق التكنولوجي يسعى من الشركات لاختبار روبوت الدردشة Tongyi Qianwen AI ، للانضمام إلى الاندفاع لمحاكاة النجاح الهائل لـ ChatGPT.

تم إطلاق تطبيق شات جي بي تي المجاني للاستخدام، وهو نموذج لغة كبير (LLM) تم إنشاؤه بواسطة OpenAI المدعوم من مايكروسوفت، للجمهور في نوفمبر الماضي ويمكنه إنشاء مقالات ومقالات عند الطلب استجابة لمطالبات المستخدم.

وتربط شروط استخدام برنامج الدردشة الآلي تطويره بأكاديمية "دامو" - مجموعة البحث العلمي الداخلية التابعة لشركة علي بابا – حيث أكدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في فبراير أن معهدها البحثي يعمل على روبوت محادثة للذكاء الاصطناعي (AI).

وقدمت أكاديمية "دامو"، لغتها لتطوير الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "LLM" لأول مرة باسم "AliceMind" في سبتمبر الماضي عندما كشف عنها نائب رئيسها تشو جينغرين، في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، ووصفه بأنه نموذج متعدد الوسائط مدرب مسبقاً قادر على معالجة أنواع مختلفة من المدخلات بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديو.

واقترح عضو مجلس إدارة الشركة الذي قدم AliceMind أنه يمكن استخدام نموذج اللغة في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والمدينة الذكية، والرعاية الصحية، والزراعة، والتصوير بالهواتف الذكية، والقيادة الذاتية، وإنترنت الأشياء (IoT).

وقالت "Damo"، سابقاً أن "LLM" قد تم استخدامه بالفعل من قبل العملاء وفي مئات سيناريوهات التطبيقات الداخلية، بما في ذلك الاندماج في Taobao.

تعد LLM، التي يتم تدريبها من خلال التعلم الآلي، أساس روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT"، مما يسمح لها بالإجابة على الاستفسارات المعقدة، وإنشاء كتابات مفصلة، أو تعليمات برمجية، أو أي محتوى آخر. بينما كانت الصين رائدة عالمياً في بعض مجالات الذكاء الاصطناعي، أنتجت الولايات المتحدة أكثر من نصف نماذج اللغات والوسائط المتعددة الضخمة في العالم العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير عن مؤشر الذكاء الاصطناعي من جامعة ستانفورد.

وتمكن عدد قليل من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي من اختبار Tongyi Qianwen حتى الآن، لكن البعض نشر بالفعل مقارناتهم مع "Ernie Bot" من "بايدو"، وChatGPT من "OpenAI"، وجاءت المقارنات لتؤكد التقارب الكبير بين التطبيقات الثلاثة مع تميز كل منهم في جانب سواء التعامل مع اللغات المحلية أو الفطرة السليمة أو مهارات الكتابة.

أفادت STAR Market دون تحديد التفاصيل بأن Alibaba فتحت باب التسجيل للشركات لإجراء اختبار لتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وأكد مصدر قريب من الموضوع لرويترز أن التطبيق عبارة عن LLM يستهدف مستخدمي الأعمال.

نشر قسم الحوسبة السحابية في Alibaba إعلانًا تشويقيًا، حيث نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول ببساطة: "مرحبًا ، اسمي Tongyi Qianwen ، هذا هو أول اجتماع لنا، أرحب بتعليقاتكم."

يحتوي الموقع الرسمي لتطبيق chatbot على مربعات فقط لإدخال أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لطلب دعوة ولكنه لا يقدم تفاصيل محددة حول استخدامه الدقيق.

ومن المتوقع إطلاق رسمي في حدث Alibaba Cloud يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتحدث دانيال زانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا وكذلك قسم السحابة بالشركة، في هذا الحدث.

من بين الآخرين الذين انضموا إلى سباق روبوتات الدردشة AI ، شركة بايدو مع تطبيق Ernie Bot المتاح فقط للمستخدمين التجريبيين في الوقت الحالي.

كذلك من المقرر أن تنظم شركة Huawei Technologies، الشركة المصنعة لمعدات الشبكة ، حدثًا يكشف النقاب عن Pangu ، نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP).

كما تعقد SenseTime حدثًا الأسبوع المقبل لعرض "أحدث التطورات في برمجيات الذكاء الاصطناعي".

أعلنت علي بابا الأسبوع الماضي أنها ستعيد الهيكلة إلى ستة أقسام قائمة بذاتها، لكل منها مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي.