شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطبيق YouTube Music يحصل على ميزة Real-time lyrics؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق YouTube Music على مكتبة ضخمة من الأغاني بسبب الإصدارات المختلفة التي تسمح للمستخدمين بتشغيلها من يوتيوب، ولكن النظام الأساسي متأخر عدة خطوات عندما يتعلق الأمر بالميزات، حيث تعمل الشركة المملوكة لشركة Google على رفع مستوى التطبيق إلى مستوى تنافسي من خلال تقديم الكثير من الميزات، وإحدى هذه الميزات هي كلمات الأغاني في الوقت الفعلي والتي كانت موجودة بالفعل في العديد من تطبيقات الطرف الثالث أيضًا.

ما هي real-time lyrics؟

باستخدام كلمات الأغاني في الوقت الفعلي، يمكن للمستخدمين متابعة الكلمات والغناء مع أغانيهم المفضلة حيث يتم تمييز أو ظهور كل سطر يتم غنائه على الشاشة، ووفقًا لـ 9to5Google، يتم طرح الميزة على Android و iPhone، وأثناء استخدام Android ، لا يوجد مثل هذا "التأثير" في علامة تبويب كلمات الأغاني، ولكن يُذكر أنه على أجهزة أيفون، هناك تأثير ضبابي في الخلفية على صفحة كلمات الأغاني.

وقد نشر الكثير من المستخدمين لقطات شاشة على Reddit توضح أن الميزة قد تم تمكينها بالفعل، ويعرض YouTube Music حاليًا كلمات ثابتة في علامة التبويب الوسطى لشاشة التشغيل الآن، وقد طرح YouTube مؤخرًا أرصدة الأغاني والألبومات في تطبيق الموسيقى، ويسمح للمستخدمين بمشاهدة أرصدة الأغاني والألبومات عند الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم.

التنزيلات التلقائية لموسيقى YouTube

ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من حصول YouTube Music على ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تنزيل الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا تلقائيًا، يقال إن الميزة متوفرة على Android ويتم تمكينها افتراضيًا، وتقوم الميزة تلقائيًا بتنزيل ما يصل إلى 200 أغنية تم تشغيلها مؤخرًا، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى عدم وجود قائمة تشغيل منفصلة للأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا في علامة التبويب المكتبة.

وقد تم تقديم هذه الميزة، التي تم ذكرها في أهم الميزات الجديدة في YouTube Music لشهر فبراير 2023، في منتصف شهر يناير، ومع ذلك، فقد شق طريقه إلى جمهور أوسع على Android الشهر الماضي، مع ملاحظة أن الميزة غير متوفرة حتى الآن لـ YouTube Music على iOS.