شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطبيق YouTube Music يحصل على ميزة Real-time lyrics؟ والان مع تفاصيل الخبر
ما هي real-time lyrics؟
باستخدام كلمات الأغاني في الوقت الفعلي، يمكن للمستخدمين متابعة الكلمات والغناء مع أغانيهم المفضلة حيث يتم تمييز أو ظهور كل سطر يتم غنائه على الشاشة، ووفقًا لـ 9to5Google، يتم طرح الميزة على Android و iPhone، وأثناء استخدام Android ، لا يوجد مثل هذا "التأثير" في علامة تبويب كلمات الأغاني، ولكن يُذكر أنه على أجهزة أيفون، هناك تأثير ضبابي في الخلفية على صفحة كلمات الأغاني.
التنزيلات التلقائية لموسيقى YouTube
ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من حصول YouTube Music على ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تنزيل الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا تلقائيًا، يقال إن الميزة متوفرة على Android ويتم تمكينها افتراضيًا، وتقوم الميزة تلقائيًا بتنزيل ما يصل إلى 200 أغنية تم تشغيلها مؤخرًا، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى عدم وجود قائمة تشغيل منفصلة للأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا في علامة التبويب المكتبة.
وقد تم تقديم هذه الميزة، التي تم ذكرها في أهم الميزات الجديدة في YouTube Music لشهر فبراير 2023، في منتصف شهر يناير، ومع ذلك، فقد شق طريقه إلى جمهور أوسع على Android الشهر الماضي، مع ملاحظة أن الميزة غير متوفرة حتى الآن لـ YouTube Music على iOS.