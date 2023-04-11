شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية بصدد تصميم أجهزة تؤمن الاتصال بين الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العلماء والأخصائيون في جامعة "لوباتشيفسكي" بمدينة نيجني نوفجورود الروسية في العمل على تصميم أجهزة مخصصة للاتصال بين أقمار صناعية حسبما نقلت RT.

وذلك بطلب قدّمته شركة "ريشيتنيوف" الفضائية.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "ريشيتنيوف". وقال إن "شركة "ريشيتنيوف" لأنظمة المعلوماتية الخاصة بالأقمار الصناعية بادرت إلى تصميم الأجهزة الواعدة مستقبلاً للاتصال بين الأقمار الصناعية.

وجاء على حساب "تلجرام" العائد للشركة أن تصميم تلك الأجهزة يشارك فيه العلماء والأخصائيون في جامعة "لوباتشيفسكي" الحكومية من نيجني نوفجورود. وذلك في إطار مشروع "مدارس الهندسة المستقبلية" الحكومي الروسي.

وجاء في بيان نشرته قناة "تلجرام" أن جهود علماء الجامعة يفترض أن تُسفر عن تصنيع نموذج تجريبي للأجهزة التي تخصص لتنظيم قناة عريضة النطاق للاتصال بين الأقمار الصناعية ضمن الترددات العالية جدا التي تستخدمها مجموعات من الأقمار الصناعية الروسية.