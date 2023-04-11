شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة عن آيفون 15 برو..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة آبل سلسلة آيفون 15 في سبتمبر 2023، وسط تسريبات وتكهنات حول الشكل الذي ستبدو عليه أجهزة آيفون القادمة والمواصفات، ففي الآونة الأخيرة ظهرت صور CAD الأساسية لـ Apple iPhone 15 Pro على الإنترنت، بدعوى إظهار تصميم طراز iPhone 15 Pro.

بناءً على ذلك شارك 9to5Mac بعض التفاصيل الإضافية حول التصميم والكاميرات والأزرار وشاشة الهاتف.

يزعم الموقع أن عروض CAD تستند إلى مدخلات حصرية من صانعي ملحقات MFi ومصادر أخرى.

إليك ما يدعيه التقرير:

يشاع أن طرازات Pro في سلسلة iPhone 15 تحتوي على غلاف من التيتانيوم وحواف مستديرة.

قد يكون لها إطار من التيتانيوم

وفقًا للتقرير اشتكى العديد من المستخدمين من الحواف الحادة المضمنة في طرازات آيفون الحالية.

إذا قامت آبل بإجراء هذه التغييرات، فستعني واحدة من أسرع ترقية للتصميم على الإطلاق في أجهزة آيفون.

قد يصبح نتوء الكاميرا أكثر سمكًا

من المتوقع أيضًا أن تزيد آبل من حجم الكاميرات في iPhone 15 Pro.

في التشكيلة القادمة من المحتمل أن يكون نتوء الكاميرا أكثر سمكًا وقد يكون التغيير أكثر وضوحًا بسبب العدسات البارزة.

تُظهر صورة CAD لجهاز iPhone 15 Pro القادم أن نتوء العدسة الفردية قد تضاعف أكثر من iPhone 14 Pro.

ومع ذلك فإن نتوء الكاميرا الأكبر يتم التكهن به فقط لطراز iPhone 15 Pro وليس iPhone 15 Pro Max.

يشاع أنه يتم شحنه مع بروز كاميرا أصغر وفقًا لصور CAD.

قد يرجع هذا الاختلاف إلى استخدام عدسة المنظار والتي من المتوقع أن تصل إلى طرازات Pro Max الأكثر تكلفة.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن iPhone 15 Pro قد يحتوي على تقنية مستشعر جديدة قد "تلتقط مزيدًا من الضوء وتقلل من التعرض المفرط أو التعرض الناقص في إعدادات معينة."

شحن USB-C في سلسلة iPhone 15

من المحتمل أن تصل جميع طرازات iPhone بمنفذ USB-C.

قد يكون للميناء المضلع نسيج مضلع ومحيط معدني.

قد تقتصر سرعات الشحن الأسرع أيضًا على كبلات USB-C المعتمدة من قبل Apple.

أزرار الصوت وكتم الصوت مع ردود فعل لمسية

يشاع أيضًا أن طرازات iPhone 15 Pro تتميز بأزرار كتم الصوت وحجم الحالة الصلبة.

تم الإبلاغ عن دمج محركين لمسي جديدين لمضاهاة زر الضغط على أزرار الصوت وكتم الصوت.

قد يكون لها حواف أرق

من المتوقع أيضًا أن تكون حواف iPhone 15 Pro أرق من سابقتها والتي من المحتمل أن تكون بقياس 1.55 ملم.

قد يتميز كل من الزجاج الأمامي والخلفي بانحناء على الحواف يقال إنها تنتقل بسلاسة إلى إطار التيتانيوم للهاتف.

خيارات ألوان جديدة لـ iPhone 15 Pro

يشاع أن iPhone 15 Pro القادم سيصل إلى خيار اللون الأحمر الغامق والذي قد يحتوي على رمز لون 410D0D.

بصرف النظر عن هذا اللون المميز للمتغير ، قد تشمل خيارات الألوان الأخرى لطراز Pro الأبيض والأسود والفضائي والذهبي.

من المتوقع أن يحل متغير اللون الأحمر الداكن محل نسخة Deep Purple.

قد نرى تغييرات طفيفة في الأبعاد

قد يكون iPhone 15 Pro أصغر قليلاً من سابقه ، iPhone 14 Pro ، حيث يُعتقد أنه يحتوي على حواف أصغر ولكن قد يحافظ على نفس حجم الشاشة الكلي.

قد يقيس iPhone 15 Pro 70.46 ملم في 146.47 ملم بسمك 8.24 ملم.

وفي الوقت نفسه ، يبلغ قياس iPhone 14 Pro الأكبر قليلاً 71.45 ملم × 147.46 ملم ويأتي بسماكة 7.84 ملم.