شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على تحسين ميزة تتيح لمستخدمى iOS مشاركة تحديثات الحالة بقصص فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة جديدة لنظام iOS من شأنها تحسين طريقة مشاركة حالات WhatsApp في قصص Facebook، وتم رصد الخدمة مؤخرًا وهي تعمل على خيار جديد سيسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على قصص Facebook دون مغادرة التطبيق، كما أنه سيعطي المزيد من التحكم للمستخدمين، هذه الميزة القادمة قيد التطوير حاليًا وقد تم رصدها في WhatsApp beta لتحديث iOS 23.7.0.75 المتاح في تطبيق TestFlight.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن متعقب الميزات WABetaInfo، يعمل WhatsApp على خيار جديد يتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على قصص Facebook دون مغادرة WhatsApp أيضًا، وسيسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون مشاركة حالتهم في قصص Facebook أم لا عن طريق تمكين أو تعطيل الميزة في إعدادات حالة WhatsApp. سيضيف التطبيق الوظيفة الجديدة ضمن إعدادات خصوصية الحالة، وفقاً لموقع gadgets360.

وشارك موقع التعقب أيضًا لقطة شاشة للميزة التي تم رصدها في WhatsApp beta لتحديث iOS 23.7.0.75. يعرض خيارًا لتمكين القدرة على مشاركة الحالة في قصص Facebook، على غرار Instagram، ومع ذلك، سيتم تعطيل الميزة افتراضيًا وسيتعين على المستخدمين تمكينها يدويًا، أيضًا، إذا قرر المستخدمون عدم مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على قصص Facebook ، فيمكنهم تعطيلها في أي وقت.

وحاليًا، يتيح WhatsApp للمستخدمين مشاركة حالتهم على قصة Facebook من خلال مشاركة التحديث يدويًا في كل مرة ينشرون فيها شيئًا جديدًا، الميزة الجديدة لمشاركة تحديثات الحالة على قصص Facebook دون مغادرة التطبيق قيد التطوير وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

في الآونة الأخيرة، تم رصد النظام الأساسي أيضًا وهو يعمل على القدرة على تحرير الرسائل، وفقًا للتقرير، وستظهر رسالة تم تعديلها مع تصنيف "محرر"، وتكون مرئية لجميع المشاركين في الدردشة، ويُظهر WhatsApp beta لإصدار iOS 23.6.0.74 على تطبيق TestFlight الآن تنبيهًا مخصصًا للرسائل المحررة.