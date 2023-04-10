تكنولوجيا: Hisense تعلن عن أول جهاز تلفاز ليزر Hisense 100LX بدقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Hisense عن أول جهاز تلفاز ليزر في العالم Hisense 100LX بدقة 8K والذي تنتقل به الشركة إلى مستوى جديد في سوق أجهزة التلفاز.

يتميز جهاز Hisense 100LX بأفضل المواصفات المقدمة في هذه الفئة من الأجهزة، حيث يدعم دقة 8K، كما يدعم إنتاج 1.07 مليار لون، لذا تقدم شاشة جهاز التلفاز تجربة أفضل وأكثر راحة للعين، مع نسبة أقل من الإضاءة الزرقاء.

كما يأتي جهاز التلفاز بعدد 33 مليون بكسل مستقل، أيضاً تدعم الشاشة فك تشفير فائق الدقة لمحتوى الفيديو المميزة بجودة عرض فائقة الجودة، كما يضم محرك DMD، لتعزيز دقة عرض 8K.

أيضاً يتميز Hisense 100LX بعدد 4 من المكبرات الصوتية، ويدعم تقنية Dolby Atmos، وتقنية DTS لصوت محيطي متعدد الإتجاهات.

وتعد الميزة الرئيسية في Hisense 100LX في محرك الليزر الرقمي LPU، والذي يعزز إنتاج الألوان كاملة في جميع وحدات البيكسل.

كما تتميز هذه التقنية بمستوى أعلى للحوسبة بكفاءة 100 مليار مرة في الثانية، لعرض غامر بجودة أعلى في الصور.

ويأتي Hisense 100LX بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويدعم تقنية WiFi 6، والبلوتوث 5.1، كما تؤكد الشركة على أن تقنية محرك البيكسل تعمل على تعزيز دقة البيكسل وتعمل على خفض إستهلاك الطاقة مقارنة بأجهزة تلفاز 8K التقليدية.

المصدر

اعلان





