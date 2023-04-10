تكنولوجيا: Realme تؤكد دعم هاتف Realme Narzo N55 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Realme من خلال إعلان تشويقي جديد على دعم هاتف Realme Narzo N55 القادم بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية.

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 12 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Narzo N55، ولقد كشفت الشركة عبر موقعها الرسمي في الهند عن تصميم هذا الإصدار.

أيضاً شاركت Realme إعلان تشويقي أخر كشفت من خلاله عن بعض التفاصيل في إعدادات الكاميرة الخلفية، التي تأتي بمستشعر OmniVision OV64B رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، على أن تدعم الكاميرة إلتقاط صور بجودة أعلى، كما تعزز الشركة ميزة التركيز التلقائي.

وتشير التوقعات إلى أن الكاميرة الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، من جانب أخر يأتي Narzo N55 بشاشة LCD بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يدعم هذا الجزء نظام يحاكي”Dynamic Island” في هواتف ابل.

ولقد أكد إعلان تشويقي أخر على دعم هاتف N55 لتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً ينطلق الهاتف بأكثر من نموذج على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

كما يتوفر نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت، وأخر بذاكرة 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويأتي أعلى نموذج بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، أيضاً يتوفر Narzo N55 بألوان الأزرق والأسود، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 134 دولار.

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