تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن Huawei Nova 11 في 17 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت هواوي إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 17 من أبريل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei Nova 11.

ينطلق حدث هواوي قريباً لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف Nova، ولقد كشف هواوي عن تصميم الجيل القادم من الهواتف في الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم.

ويظهر هاتف Nova 11 في الإعلان التشويقي بتصميم يحاكي سلسلة Huawei P60، حيث تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم بيضاوي مع مستشعر رئيسي كبير الحجم يتوسط وحدة الكاميرة واثنان من المستشعرات المميزة بحجم أصغر في الجزء السفلي والعلوي من وحدة الكاميرة.

أيضاً يظهر شعار “Nova” في الغطاء الخلفي للهاتف، ومن المتوقع أن يتميز الغطاء الخلفي بتصميم جلدي نباتي.

من جانب أخر تقدم هواوي هواتف Nova 11 بتقنية العدسات المتغيرة في الكاميرة، مما يدعم المستخدم لضبط الكاميرة لجذب كم أكبر من الإضاءة لإلتقاط صور portrait بكفاءة أعلى، كما يمكن للعدسات الكبيرة أن تدعم إنتاج خلفية ضبابية للتركيز على موضوع التصوير فقط.

كما تدعم سلسلة Nova 11 ألوان RYYB في المستشعر الرئيسي، لإنتاج صور بتفاصيل أكثر دقة وسطوع أعلى في الإضاءة المنخفضة، أيضاً يدعم هذه الإصدارات رقاقة معالج Qualcomm.

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