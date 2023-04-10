تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Vivo Y100A في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Vivo Y100A اليوم رسمياً برقاقة معالج Snapdragon 695، وقدرة بطارية 4500 mAh.

يتميز هاتف Vivo Y100A بشاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وسطوع 1300 nits، أيضاً تأتي بتقنية HDR10+.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، و8 جيجا بايت رام من الذاكرة الإفتراضية، كما يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Vivo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 2 مسجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Vivo Y100A بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يأتي الهاتف بواجهة Funtouch OS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

ويدعم الهاتف شرائح 5G، و4G، كما يأتي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والأزرق وأيضاً اللون الذهبي.

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