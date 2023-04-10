تكنولوجيا: جوجل تحذر مستخدمي Nest Hub من أن ألعاب المساعد ستختفي قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - علاوةً على ان جوجل لم تعد تقوم بتحديث الشاشات الذكية التابعة للجهات الخارجية، ستفقد أجهزة Nest Hub تطبيقات وألعاب المساعد الصوتي في شهر يونيو، ويرى المستخدمون الآن تحذيرًا قبل ذلك.

يعود تاريخ إجراءات المحادثة إلى عام 2016 باعتبارها الطريقة الأولى التي يمكن للأطراف الخارجية من خلالها تطوير مساعد جوجل. وفي وقت لاحق، أضافت جوجل دعمًا للإدخال باللمس باستخدام Interactive Canvas، مما أدى إلى العديد من الألعاب.

ومن المقرر أن تختفي ألعاب Nest Hub بالإضافة إلى القصص والتجارب التعليمية في يونيو 2023.

تزيل جوجل دعم إجراءات المحادثة لأنها تركز المساعد على أندرويد. وتهدف “إجراءات التطبيق” إلى السماح للمطورين بإضافة التحكم الصوتي إلى تطبيقات أندرويد الحالية بدلاً من إنشاء تجربة مستقلة تمامًا كانت مستقلة عن الجهاز.

في شهر يونيو من العام الماضي، قالت جوجل إنها ستواصل الاستثمار في جميع تجارب المساعد الشعبية التي يحبها المستخدمون، مثل المؤقتات والوسائط وأتمتة المنزل والاتصالات والمزيد.

كما أخبرتنا الشركة أيضًا أنها لا تزال تركز على بناء الخبرات العائلية. تم إجراء هذه الخطوة قبل طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة التي تم تكليف فريق المساعد بتطويرها.

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