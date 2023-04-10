تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على تصميم وألوان هاتف Google Pixel 7a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق هاتف Google Pixel 7a من الفئة المتوسطة خلال فعاليات مؤتمر المطوريين القادم Google I/O، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تصميم وألوان هذا الإصدار.

تقدم جوجل للأسواق قريباً إصدار جديد من الهواتف المتوسطة بعنوان Pixel 7a، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في عدد من التسريبات السابقة.

واليوم تأتي أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي تقدم نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار، كما توضح الصور الألوان المميزة للهاتف والتي تتضمن اللون الأسود أو الرمادي المظلم، والأزرق إلى جانب اللون الأبيض.

وتستبدل جوجل أحد إختيارات ألوان العام الماضي باللون الأزرق الفاتح، إلا أن التسريبات لم تؤكد على تسمية الألوان القادمة من جوجل.

يذكر أن هاتف Pixel 7a يأتي بتصميم يحاكي هاتف Pixel 7، إلا أن إصدار جوجل المتوسط يتميز بإطارات أكثر سماكة في محيط الشاشة.

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