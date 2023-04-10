تكنولوجيا: Google ARCore توسع قائمة توافق الأجهزة مع 14 هاتف ذكي جديد في شهر أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل جوجل توسيع قائمة الأجهزة المتوافقة لمنصة ARCore الخاصة بها، والتي تمكن المستخدمين من إطلاق الإمكانات الكاملة لإمكانيات الواقع المعزز المضمنة في هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وفي شهر مارس الماضي، تمت إضافة العديد من الأجهزة الجديدة إلى القائمة بما في ذلك العروض متوسطة المدى من Moto و Samsung وسلسلة Google Pixel. والآن، في شهر أبريل، أضافت جوجل 14 جهاز آخر.

تشمل الأجهزة المضافة حديثًا كل من: Honor 70 و Infinix MobileZero 5G 2023 و Moto G72 و Oppo A96 5G و Oppo Reno7 Z 5G و Realme GT 2 Pro و Realme GT Neo 3 و Realme GT Neo 3150W و Sharp AQUOS Sense7 و Sharp AQUOS Sense7 Plus و Vivo I2017 و Xiaomi Poco M4 Pro و Xiaomi Redmi Note 11S و ZTE Nubia RedMagic 7 Pro.

معظم هذه الأجهزة عبارة عن هواتف ذكية من الفئة المتوسطة متوفرة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ومع ذلك، فإن Nubia Red Magic 7 Pro يعتبر هاتف فئة عالية.

مع هذه الإضافات الجديدة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالإمكانيات الكاملة لإمكانيات الواقع المعزز المدمجة في هواتفهم الذكية. ويمكنهم استخدام التطبيقات وممارسة الألعاب التي تستفيد من مجموعة متنوعة من ميزات AR المتوفرة على أندرويد.

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