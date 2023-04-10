شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "سبيس إكس" المريخية قد تنطلق فى أول رحلة مدارية لها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن الموعد الذى قد تطلق فيه مركبة Starship الفضائية في أول رحلة مدارية، حسبما نقلت RT.

وجاء في منشور على موقع الشركة "من المحتمل أن تنفذ أول رحلة مدارية لمركبة Starship فى 17 أبريل الجارى، خطة الإطلاق التي وافقت عليها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية".

وتبعا للمنشور فإن " المركبة من المفترض أن تطلق إلى مدارات الأرض من منصة الإطلاق الفضائي بوكا تشيكا في تكساس.

وقالت "سبيس إكس" في صفحتها على تويتر: "يعمل فريق Starship على تحضير بروفة الإطلاق التي ستتم الأسبوع المقبل، والتي سيجرى بعدها أول اختبار طيران في رحلة مدارية للمركبة".

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للمركبة عام 2018.

ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من المركبات الصاروخية في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.