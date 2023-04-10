شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أبل تعقد اجتماعات بهدف "مناقشة مخاطر تكوين النقابات" فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة أبل مؤخرًا اجتماعات في جميع متاجرها البالغ عددها 270 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بهدف "مناقشة مخاطر تكوين النقابات"، حيث يبدو أن شركة آبل قد اتخذت أكثر خطواتها عدوانية حتى الآن لتحذير موظفي التجزئة لديها من الانضمام إلى النقابات، وفقًا لـ Bloomberg.

وفقًا لـ Bloomberg، قامت إدارة Apple بإلقاء نظرة على الانتخابات في Towson، والتقدم البطيء الذي حققه العمال في المتجر نحو تأمين اتفاقية مفاوضة جماعية "كقصة تحذيرية إلى حد ما"، واعتمد المديرون على نقاط النقاش التي انتقدت مستحقات النقابات وعملية النقابات، بما في ذلك جمع بطاقات التفويض، "بينما لم تقل Apple ذلك، وكانت الرسالة الأساسية إلى عشرات الآلاف من موظفي التجزئة في الشركة: إذا كان متجرك نقابيًا، فقد تكون في وضع غير مؤات".

وقالت الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء، وهي النقابة التي تمثل العمال في مقر الشركة في تاونسون تاون سنتر في ماريلاند، إنها ستنشر بيانًا يوم الاثنين، وفقاً لموقع engadget.

يقترح بلومبرج أن بعض الموظفين رأوا الاجتماعات على أنها "تكتيك تخويف" ومحاولة "صب الماء البارد على فكرة" تكوين النقابات.

واتهم موظفو متجر Apple Store في مايو الماضي بأتلانتا، الشركة بإخضاعهم لاجتماعات جمهور أسيرة مناهضة للنقابات.

لعقود من الزمن، سُمح للشركات بعقد مثل هذه التجمعات حتى 24 ساعة قبل بدء الانتخابات النقابية، ومع ذلك، في عام 2022، ادعت المستشارة العامة لمجلس علاقات العمل الوطنية جينيفر أبروزو أن اجتماعات الجمهور الأسيرة كانت انتهاكًا لقانون علاقات العمل الوطني.