شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تبنى مصنعا للبطاريات فى شنغهاى بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة Tesla ببناء مصنع جديد للبطاريات في شنغهاي، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات أنها ستبدأ البناء في منشأة Megapack جديدة في وقت لاحق من هذا العام، وبمجرد اكتمال المصنع في وقت ما قبل النصف الثاني من عام 2024، سيكون قادرًا على إنتاج 10000 ميجا باك سنويًا.

ويمكن لكل بطارية بحجم حاوية تخزين طاقة كافية لتشغيل حوالي 3600 منزل لمدة ساعة واحدة، وقالت تسلا لـ Bloomberg إنها تخطط لبيع Megapacks التي تصنعها في الصين على مستوى العالم، وقامت الشركة ببناء منشآت Megapack في مواقع قليلة حول العالم، بما في ذلك تكساس وجنوب أستراليا.

ويرى الاعلان أن تسلا تزيد من اعتمادها على الصين في وقت تستخدم فيه الولايات المتحدة السياسة الاقتصادية لدفع صانعي السيارات والمصنعين الآخرين لإنتاج المزيد من منتجاتهم محليًا.

وأصدرت وزارة الخزانة في نهاية الشهر الماضي، توجيهات محدثة توضح بالتفصيل ما هي السيارات الكهربائية المؤهلة لقانون الحد من التضخم للائتمان الضريبي بقيمة 7.500 دولار للمركبات الكهربائية، وبموجب القواعد المحدثة، يجب على الشركات الحكومية أن تحصل على المعادن الموجودة في بطاريات سياراتها من الولايات المتحدة والشركاء التجاريين المعتمدين الآخرين حتى تتأهل المركبات للحصول على الحافز.

قالت إدارة بايدن مؤخرًا إن متلقي تمويل قانون CHIPS سيحتاجون إلى توقيع اتفاقيات تعد بأنهم لن يوسعوا الطاقة الإنتاجية في الصين.