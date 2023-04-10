شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشهد أكبر انخفاض فى شحنات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 40.5٪ بالربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أبحاث السوق IDC إن الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية تراجعت بنسبة 29 % في الربع الأول من عام 2023 بسبب ضعف الطلب وفائض المخزون وتدهور مناخ الاقتصاد الكلي، حيث تلقت شركة آبل الضربة الأكبر.

وفي التقرير الذي نُشر، قالت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بلغت 56.9 مليون في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض عن 80.2 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لموقع gadgets360.

وواصلت الشحنات انخفاضًا مماثلاً على أساس سنوي بنسبة 28.1٪ في الربع الأخير من عام 2022.

ومن بين أكبر خمس شركات لأجهزة الكمبيوتر التي تم تحليلها في التقرير، شهدت شحنات Apple في الربع الأول أكبر انخفاض بنسبة 40.5٪ عن نفس الفترة من عام 2022، وجاءت Dell Technologies في المرتبة الثانية بانخفاض قدره 31٪.

وأفادت شركة Apple في فبراير، أن مبيعات أجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها، والتي ازدهرت خلال موجة العمل من المنزل أثناء الوباء، انخفضت بنسبة 29٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 مليار دولار في آخر ربع لها.

تمثل النتائج الأولية أيضًا تكرارا لعصر الطلب المدفوع بفيروس كورونا وعودة مؤقتة على الأقل لأنماط ما قبل COVID، حيث كان حجم الشحن في الربع الأول من عام 2023 أقل بشكل ملحوظ من 59.2 مليون وحدة تم شحنها في الربع الأول من عام 2019 و 60.6 مليون في الربع الأول. 2018، وفقاً لـ IDC.

لا تزال المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصادات الكبرى قائمة، حيث أدى الاضطراب الأخير في القطاع المصرفي إلى تفاقم المخاوف من أن التضخم الجامح والسياسة النقدية المتشددة سيعوقان النمو والاستثمارات المالية.

قال لين هوانغ ، نائب رئيس قسم الأبحاث، الأجهزة والشاشات في IDC،"إذا استمر الركود في الأسواق الرئيسية إلى العام المقبل، فقد يكون الانتعاش شاقًا".