تكنولوجيا: vivo تعقد مؤتمر في 20 من ابريل للإعلان عن هواتف vivo X Fold2 وX Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من الصين عن خطط vivo لعقد مؤتمر في 20 من أبريل لكشف النقاب عن هاتفي vivo X Fold2 وvivo X Flip.

شغلت الإصدارات القادمة من هواتف vivo القابلة للطي عدد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، واليوم تعود التسريبات لتكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات.

ولقد أكدت التسرييبات على أن حدث الشركة القادم ينطلق في 20 من أبريل للإعلان عن هواتف vivo X Fold2 وvivo X Flip وجهاز vivo Pad 2 اللوحي.

أيضاً كشفت التسريبات عن صور رسمية لهواتف vivo القابلة للطي، والتي أكدت من جديد على أن هاتف vivo X Fold2 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 8.03 إنش، بدقة عرض 1916 في 2160 بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

من جانب أخر يأتي هاتف vivo X Flip برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يضم بطارية بقدرة 4400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يضم الهاتف مستشعر Sony IMX866 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً تقدم الشركة جهاز vivo Pad 2 اللوحي بشاشة LCD بدقة 1800 في 2880 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 7:5، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus.

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