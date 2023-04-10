تكنولوجيا: سامسونج قد تكشف عن جهازها اللوحي القابل للطي في وقت لاحق من هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ذكر أحد المسربين على تويتر والذي يطلق على حسابه اسم Revegnus أن سامسونج ستقدم جهاز Galaxy Z Tab القابل للطي هذا العام.

ووفقًا للتغريدة، سيتم الكشف عن Galaxy Z Tab مع مجموعة Galaxy Tab S9 المتطورة. ويلاحظ Revegnus أيضًا أنه إذا لم يكن الجهاز اللوحي القابل للطي جاهزًا للإصدار هذا العام لسبب ما، فسيتم تقديمه في نفس الوقت مع الهواتف الذكية Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6 في عام 2024.

لا توجد أي مواصفات مشاعة حتى الآن، لكننا نتوقع أن جهاز Galaxy Z Tab القابل للطي سيحتوي على شاشة قابلة للطي أكبر بكثير من شاشة 7.6 بوصة التي تظهر عند فتح Galaxy Z Fold 4.

إذا تم إصدار مثل هذا المنتج هذا العام، فمن المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

من المتوقع أن يتم تقديم Samsung Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 + و Galaxy Tab S9 Ultra خلال النصف الثاني من عام 2023.

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