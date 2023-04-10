تكنولوجيا: تسلا تبني مصنع Megapack في شنغهاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم شركة تسلا ببناء مصنع جديد للبطاريات في شنغهاي. فقد أعلنت شركة السيارات يوم الأحد أنها ستبدأ البناء في منشأة Megapack جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

بمجرد اكتمال المصنع في وقت ما قبل النصف الثاني من عام 2024، سيكون قادرًا على إنتاج 10000 ميجا باك سنويًا. يمكن لكل بطارية بحجم حاوية تخزين طاقة ان تكون كافية لتشغيل حوالي 3600 سيارة لمدة ساعة واحدة

وقالت تسلا لـ Bloomberg إنها تخطط لبيع بطاريات Megapack التي تصنعها في الصين على مستوى العالم. قامت الشركة ببناء منشآت Megapack في مواقع قليلة حول العالم، بما في ذلك تكساس وجنوب أستراليا.

يشير هذا الإعلان ايضًا أن تسلا تزيد من اعتمادها على الصين في وقت تستخدم فيه الولايات المتحدة السياسة الاقتصادية لدفع صانعي السيارات والمصنعين الآخرين لإنتاج المزيد من منتجاتهم محليًا.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة توجيهات محدثة توضح بالتفصيل ما هي السيارات الكهربائية المؤهلة لقانون الحد من التضخم للائتمان الضريبي بقيمة 7.500 دولار للسيارات الكهربائية.

وبموجب القواعد المحدثة، يجب على الشركات الحكومية أن تحصل على المعادن الموجودة في بطاريات سياراتها من الولايات المتحدة والشركاء التجاريين المعتمدين الآخرين حتى تتأهل السيارات للحصول على الحافز.

المصدر

اعلان





