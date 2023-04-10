تكنولوجيا: جهاز ZTE AxonPad سيظهر لأول مرة في 12 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل ZTE توسيع عائلة منتجاتها، فقد أعلنت الشركة رسميًا عن إطلاق أحدث جهاز لوحي لها؛ ZTE AxonPad. سيحتوي الجهاز اللوحي الجديد على سيناريو كامل لـ Smart Life 2.0 المستندة إلى نظام MyOS، والذي يعد بتوفير اتصال سلس وذكاء بين الأجهزة الطرفية المختلفة.

تهدف تقنية Smart life 2.0 كاملة السيناريو، والمدمجة في ZTE AxonPad، إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم. فمن خلال الاستفادة من نظام MyOS، تتيح هذه الميزة المبتكرة الإدراك الذكي والربط الذكي بين الأجهزة، مما يتيح للمستخدمين تحقيق عملية التوصيل البيني بلمسة واحدة.

ستعمل هذه التقنية الجديدة على تبسيط عملية توصيل الأجهزة وتوفير تجربة مستخدم سلسة وفعالة. يتميز تصميم ZTE AxonPad بكاميرا خلفية مستطيلة موجودة في الجانب الأيسر العلوي من الجهاز، وفي حين لم يتم الكشف عن مواصفات هذه الكاميرا بعد، فمن المتوقع أن توفر صورًا عالية الجودة وتجربة تصوير ممتعة لمستخدمي الأجهزة اللوحية.

ستعرض ZTE أيضًا مجموعة متنوعة من المنتجات الطرفية الجديدة، بما في ذلك ZTE Axon 50 Ultra و ZTE AxonBook و nubia Pad 3D و MBB & FWA. ومن المتوقع أن تعزز هذه المنتجات الجديدة مكانة ZTE كمزود رائد للحلول التقنية المتطورة في صناعات الاتصالات والإلكترونيات.

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