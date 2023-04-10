شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدو الصينية تقاضى آبل بشأن تطبيقات Ernie chatbot المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو دعوى قضائية ضد شركة آبل وعدد من مطوري التطبيقات بسبب الإصدارات المزيفة من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي ظهر في متجر التطبيقات.

كشفت بايدو عن نسختها الخاصة من ChatGPT من أوبن إيه أى و Google's Bard chatbots في مارس، ولكن على عكس منافسيها ، فإن Ernie كما يُطلق عليها، ليست متاحة على نطاق واسع للاستخدام العام حتى الآن.

وبدلاً من ذلك، يتعين على أي شخص مهتم باستخدام Ernie في جولة التقدم إلى Baidu للحصول على رمز خاص ثم الانتظار لمعرفة ما إذا تم اختياره وفقا لما نقلته Digitartlends.

بعد اكتشاف العديد من التطبيقات المزيفة في متجر تطبيقات آبل والتي ادعت أنها تتضمن تكنولوجيا Ernie ، رفعت بايدو دعاوى قضائية في محكمة Haidian People في بكين ليس فقط ضد آبل، ولكن أيضًا ضد المطورين الذين يقفون وراء التطبيقات، حسبما ذكرت رويترز.

نشرت بايدو، مقرها بكين، صورة لوثيقة تُظهر ملف المحكمة، على حساب WeChat الرسمي باسم "Baidu AI".

وأضاف بايدو: "حتى الإعلان الرسمي لشركتنا، فإن أي تطبيق Ernie تراه من متجر التطبيقات أو المتاجر الأخرى مزيف".