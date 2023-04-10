تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 15 Pro بإطارات فائقة النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة ابل في العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف الأيفون، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن ابل تدعم هواتف iPhone 15 Pro بتصميم فائق النحافة للإطارات.

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت من “Ice Universe” عن تفاصيل جديدة حول الشاشة في إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 15 Pro.

حيث كشف الزجاج الخاص بشاشة إصدارات Pro عن تصميم فائق النحافة لإطارات الشاشة، كما تكشف الصور المسربة عن تفاصيل تصميم الشاشة التي تأتي بفتحات للكاميرة الأمامية ونظام Face ID.

أيضاً عند مقارنة زحاح الشاشة لهاتف iPhone 15 Pro بإصدار ابل السابق iPhone 14 Pro يظهر الإختلاف في إطارات الشاشة بين الإصدارين، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم أنحف للإطارات.

ويوضح مصدر التسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro يتميز بإطار بسماكة 1.55مم، أي أنحف من هاتف iPhone 14 Pro الذي تميز بسماكة 2.1مم في الإطارات.

من جانب أخر تكشف التسريبات المصورة لزجاج الشاشة في هواتف 15 Pro عن تصميم مستدير في زوايا الشاشة على عكس التصميم المستقيم للإصدار السابق.

يذكر أن التقارير السابقة أكدت على أن هاتف iPhone 15 Pro Max يأتي بأنحف إطارات قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن.

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