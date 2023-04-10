تكنولوجيا: شاومي تعلن عن نظارة Mijia الذكية للصوتيات بعمر شحن 22 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن نظارة Mijia الذكية للصوتيات التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 22 ساعة.

تنطلق نظارة Mijia الذكية للصوتيات بتصميم أنيق ووزن خفيف 38.1 جرام، لذا تقدم تجربة أفضل وأكثر راحة في الإرتداء.

كما تتميز النظارة بتصميم يتضمن زجاج بمجال متسع للصوتيات، مع مقاومة مزدوجة لتسريب الصوتيات، أيضاً تعمل النظارة على خفض الضوضاء أثناء المكالمات، وتدعم عمر طويل للشحن، كما تدعم الإتصال باثنان من الأجهزة.

أيضاً يدعم إطار النظارة اللمس على الجانبين للتحكم، وتأتي النظارة بوحدة ديناميكية للتوازن 128 مم 2، كما تضم هيكل SBS2.0 بتوازن مزدوج.

وفي الصوتيات تدعم شاومي نظارة الصوتيات الذكية Mijia بخوارزمية لإنتاج صوتيات بأعلى جودة، كما تضم النظارة اثنان من الميكروفونان لخفض الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يصل عمر البطارية في النظارة إلى 22 ساعة، والتي تصل إلى 10 ساعات من التشغيل المستمر للموسيقى، أو 7 ساعات من التحدث.

وتوفر شاومي مساحة كبيرة بميزة اللمس في إطار النظارة لدعم المستخدم بتجربة تحكم أفضل، وتدعم النظارة معايير IP54، مع تبديل سلس بين الأجهزة.

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