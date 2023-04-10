شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع خدمة الانترنت من شركة فودافون فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عملاء فودافون في جميع أنحاء المملكة المتحدة مشاكل في الاتصال هذا الصباح بعد تعرضهم لانقطاع غير متوقع، حيث تراكمت التقارير على DownDetector، وهو موقع ويب يسجل حالات الانقطاع، وكذلك على Twitter.

بدأت المشاكل على ما يبدو لعملاء فودافون المحبطين من حوالي الساعة 7.40 صباحًا هذا الصباح، واعتبارًا من الساعة 9:00 صباحًا ، أبلغ أكثر من 2500 مستخدم أن الإنترنت الخاص بهم لا يعمل ويبدو أن المشكلة مستمرة في أجزاء من البلاد، وفقاً لصحيفة "مترو".

يبدو أن المشكلة تؤثر بشكل أساسي على اتصالات الإنترنت الأرضية.

لجأ الناس إلى Twitter للشكوى من انقطاع التيار الكهربائي، وتستجيب Vodafone من خلال توجيههم إلى "منطقة خدمة ذاتية جديدة" حيث يمكنهم تشخيص أي مشكلات وعلاجها.

ليس من الواضح ما هي المناطق التي تأثرت أو بالضبط عدد العملاء الذين لم يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت، ووفقًا لتقارير Downdetector، تم الإبلاغ عن غالبية المشكلات في لندن، تليها برمنغهام وكارديف ومانشستر.