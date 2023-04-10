شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.81% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين ربح ضئيل قدره 0.81 %، حيث وصل سعر عملة البيتكوين إلي 28287 دولارًا اليوم الاثنين 10 أبريل، نمت أول عملة مشفرة على الإطلاق بمقدار 272 دولارًا، أدخلت قيمة تداول Bitcoin الصحية عددًا كبيرًا من العملات المشفرة إلى جانب الربح في مخططات الأسعار.

إيثر، التي من المقرر أن تحصل على ترقية جديدة في شنغهاي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لم تنخفض أيضًا في قيمتها، حيث بلغت قيمة إيثر يوم الإثنين 1858 دولارًا بزيادة قدرها 0.17 %.

اتبعت مجموعة كبيرة من العملات المشفرة BTC و ETH باتجاه الجانب الأكثر خضرة من مخطط أسعار العملات المشفرة، وفقاً لموقع Gadgets 360.

وقال راجاغوبال مينون، نائب رئيس شركة WazirX لـ Gadgets 360، "يستمر المستثمرون المؤسسيون في التفاؤل بشأن العملات المشفرة على الرغم من لوائح السوق الصارمة".

وأظهرت بيانات CoinMarketCap أن سوق التشفير الكلي ارتفع بنسبة 0.50 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، وبلغ تقييم السوق لقطاع التشفير 1.19 تريليون دولار.

قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي لمنصة Mudrex Crypto للاستثمار: "شهدت معظم العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا في القيمة حيث استجاب السوق لتقرير الوظائف غير الزراعية، والذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي حصل على 236000 وظيفة في الشهر السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع".