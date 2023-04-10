شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تطبيقات وخدمات مايكروسوفت المزودة بتقنية GPT AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق OpenAI لنموذج لغة GPT الخاص بها ، تستفيد مايكروسوفت، أحد داعمي صانع ChatGPT، من التكنولوجيا وتنفذ نموذج لغة GPT داخل تطبيقاتها وخدماتها.

يحتوي محرك البحث الخاص بها "بينج" على وضع الدردشة الذي يدعمه نموذج لغة GPT 4، وتأتي معظم خدماته مع Copilot وهى أداة برمجية متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل بنظام GPT 4.





دردشة بينج ومنشيء الصور

محرك بحث مايكروسوفت - بينج - لديه وضع دردشة مخصص، والذي يستخدم GPT 4 LLM.

هناك أيضًا وضع صورة يمكنه إنشاء صور بمطالبات، يتم تشغيله بواسطة نموذج Dall-E الخاص بـ OpenAI.

يتوفر Tbe Bing Chat و Image Creator أيضًا في متصفح إيدج وتطبيق بينج على نظامي iOS و أندرويد.





مايكروسوفت 365

تم أيضًا دمج Microsoft 365 Copilot، المساعد المدعوم من GPT ، ضمن مجموعة تطبيقات عمل مايكروسوفت - وورد وإكسل وباوربوينت وأوتلوك و Teams وغيرها.





مساعد الطيار Microsoft Security

يستخدم Security Copilot من مايكروسوفت نموذج لغة GPT للاستجابة للحوادث والبحث عن التهديدات وإعداد التقارير الأمنية.





OneNote

يمكن لـ Copilot المدعوم من GPT في OneNote إعادة كتابة الملاحظات أو تنسيقها أو تلخيصها، ومساعدتك في إنشاء الخطط وغيرها.





مايكروسوفت كوبيلوت للأعمال

يمكن أن يساعد إصدار المؤسسة من Copilot الشركات على العمل مع مهام سير العمل وتخطيط الموارد والعلاقة مع العملاء والإدارة.





لوحة مفاتيح SwiftKey

يمكن لمستخدمي SwiftKey الوصول إلى وضع دردشة بينج من مايكروسوفت في أي تطبيق، بنقرة واحدة فقط.

GitHub

مساعد كود AI الخاص بـ GitHub "Copilot"، والذي تمت ترقيته إلى إصدار جديد يسمى "Copilot X".

الهدف من هذا الإصدار المحسن هو التوسع إلى ما هو أبعد من مجرد الإكمال التلقائي للرمز والاستفادة من الميزات المتقدمة لـ GPT-4.