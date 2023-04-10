تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير رقاقة Exynos 2500 بكرت شاشة مخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن تطوير سامسونج لرقاقة معالج Exynos 2500 التي تستهدف الهواتف والأجهزة المميزة، وتأتي بكرت شاشة مخصص.

قدمت سامسونج إصدارات الشركة المميزة من سلسلة معالجات Exynos في إصدارات الشركة من هواتف Galaxy S، إلا أن العملاق الكوري قدمت سلسلة Galaxy S23 هذا العام بنموذج مخصص من رقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 فقط.

واليوم تعود التسريبات لتؤكد على أن سامسونج تستمر في تطوير إصدار جديد من رقاقات المعالج من الفئة المميزة، والتي تنطلق لاحقاً بعنوان Exynos 2500.

كما تشير التسريبات إلى أن معالج Exynos 2500 يأتي بكرت شاشة مخصص ومطور من سامسونج والذي يرتكز على تقنية AMD.

من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار من رقاقات المعالج، إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على ما جاء في تقرير سابق حول تطوير سامسونج لكرت شاشة والذي يأتي بتقنية AMD وفقاً لترخيص وإتفاقية مسبقة بين الشركتين.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط للإعتماد بشكل كامل على إصداراتها من رقاقات المعالج من سلسلة Exynos، ومن المتوقع أيضاً أن ترتكز رقاقة Exynos 2500 على الجيل الثاني من تقنية تصنيع سامسونج بدقة 3 نانومتر، على أن تبدأ سامسونج في إنتاج هذه الرقاقات العام المقبل.

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