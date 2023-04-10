شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 25 مليار دولار أرباح الشركة المالكة لتيك توك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أرباح بايت دانس ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك TikTok بنحو 80% العام الماضى إلى 25 مليار دولار.

وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الإيرادات صعدت بنحو 30% إلى 85 مليار دولار، مع تعزيز المعلنين إنفاقهم على تيك توك TikTok والتطبيق الصيني المناظر له Douyin.

وكانت معظم الإيرادات التي حققتها الشركة داخل الصين، إذ بلغت إيراداتها خارج الدولة الآسيوية 15 مليار دولار فقط، ومع ذلك فإن تلك المستويات هي ضعف المسجلة فى 2021.

وبلغت القيمة السوقية لـByteDance مستويات 300 مليار دولار ما يجعلها أكبر شركة خاصة في العالم، وفقا لـ"سي إن بي سي".