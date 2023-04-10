شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الـ Hackathon .. تفاصيل الحدث التقنى الخاص بالمبرمجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون الحدث الأكثر أهمية في سان فرانسيسكو هذه الفترة هو الهاكاثون Hackathon، حيث إنه عبارة عن حدث ترميز اجتماعي، يتعاون فيه المبرمجون بمشروع ذي موعد نهائي محدد، وحولت الثورة في الذكاء الاصطناعي عبر وادي السيليكون، الهاكاثون إلى وسيلة فعالة للناس لدخول الصناعة.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، يضم الحدث التقنى مبرمجو الكمبيوتر ومطورو البرمجيات الذين يشاركون معا لإنشاء مشاريع محددة لبرمجيات قابلة للاستخدام أي كان الغرض منها سواء تحسين أو بناء برنامج جديد.

وجاءت كلمة hackathon من كلمة hacker، والتي تشير إلى مبرمج ذكي، وmarathon، وهو حدث يتميز بالقدرة على التحمل.

نشأ مفهوم الهاكاثون من مجتمع المصادر المفتوحة، وكان الحدث الأول الذي أطلق عليه اسم الهاكاثون هو OpenBSD Hackathon في كالجاري بكندا في 4 يونيو 1999.

تتبنى الأقسام الهندسية، وخاصة في الشركات القائمة على الويب، هذه الممارسة لإدخال ريادة الأعمال الداخلية في المؤسسة.

يتم إجراء Hackathons أحيانًا لتحقيق هدف محدد، ولكنها غالبًا ما تكون فرصة للشركات لمتابعة أفكار يقودها الموظفون خارج الصندوق في بيئة منخفضة المخاطر.

يُمنح الموظفون الحرية والدعم للتعاون مع زملائهم في الأقسام الأخرى ضمن إطار زمني معين، ودون ضغوط الاضطرار إلى إنتاج منتج قابل للتطبيق.

لا يركز المشاركون في الهاكاثونات الحديثة على ابتكار المنتجات والأفكار فحسب، بل يتفاعلون أيضًا مع الرعاة ويذهبون إلى ورش العمل ويقدمون عروضًا تقديمية ويتحدثون مع مسؤولي التوظيف.