شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الـ Hackathon .. تفاصيل الحدث التقنى الخاص بالمبرمجين والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت كلمة hackathon من كلمة hacker، والتي تشير إلى مبرمج ذكي، وmarathon، وهو حدث يتميز بالقدرة على التحمل.
نشأ مفهوم الهاكاثون من مجتمع المصادر المفتوحة، وكان الحدث الأول الذي أطلق عليه اسم الهاكاثون هو OpenBSD Hackathon في كالجاري بكندا في 4 يونيو 1999.
تتبنى الأقسام الهندسية، وخاصة في الشركات القائمة على الويب، هذه الممارسة لإدخال ريادة الأعمال الداخلية في المؤسسة.
يتم إجراء Hackathons أحيانًا لتحقيق هدف محدد، ولكنها غالبًا ما تكون فرصة للشركات لمتابعة أفكار يقودها الموظفون خارج الصندوق في بيئة منخفضة المخاطر.
يُمنح الموظفون الحرية والدعم للتعاون مع زملائهم في الأقسام الأخرى ضمن إطار زمني معين، ودون ضغوط الاضطرار إلى إنتاج منتج قابل للتطبيق.
لا يركز المشاركون في الهاكاثونات الحديثة على ابتكار المنتجات والأفكار فحسب، بل يتفاعلون أيضًا مع الرعاة ويذهبون إلى ورش العمل ويقدمون عروضًا تقديمية ويتحدثون مع مسؤولي التوظيف.