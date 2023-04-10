شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مشاركة كلمة مرور Wi-Fi على آيفون أو آيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لاختصار اتصال Wi-Fi غير معروف أن يجعل الحياة أسهل للجميع مع الحفاظ على خصوصيتك إذا كنت ترغب في مشاركة كلمة مرور منزلك مع الضيوف.

ويمكن لميزة مشاركة Wi-Fi، التي ظهرت لأول مرة في خريف عام 2017 مع iOS 11، توصيل أي زائر بمنزلك باستخدام iPhone أو iPad أو iPod Touch أو حتى جهاز Mac الذي يعمل بنظام macOS High Sierra أو إصدار أحدث، دون الكشف عنه تحديدًا أو إجبار ضيوفك على كتابته.

فقط ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى استخدام جهاز iPad أو iPhone حتى يععمل أو يعود إلى إدخال كلمة المرور يدويًا.

ويمكن لاختصار اتصال Wi-Fi غير معروف أن يجعل الحياة أسهل للجميع مع الحفاظ على خصوصيتك إذا كنت ترغب في مشاركة كلمة مرور منزلك مع الضيوف.

يمكن لميزة مشاركة Wi-Fi التي ظهرت لأول مرة في خريف عام 2017 مع iOS 11 ، توصيل أي زائر بمنزلك باستخدام iPhone أو iPad أو iPod Touch أو حتى جهاز Mac الذي يعمل بنظام macOS High Sierra أو إصدار أحدث، دون الكشف عنه تحديدًا أو إجبار ضيوفك على كتابته.

إليك كيفية القيام بذلك

قم بإعداد كلا الجهازين

قم بإعداد هاتفك عن طريق التأكد من إيقاف تشغيل نقطة الاتصال الشخصية الخاصة بك وأن معرف آبل الخاص بالشخص الذي ترغب في مشاركة كلمة مرور Wi-Fi معه موجود بالفعل في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

يجب أن يكون أجهزتك على مقربة من الناحية المادية إلى حد ما.

يجب أن يتم تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS أو iPad على كلا الجهازين.

الخطوة 1: تأكد من أن الزائر موجود بالفعل في جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهاتف Apple ID ، وإذا لم يكن كذلك ، فقم بإضافته الآن عبر جهات الاتصال ثم إضافة ثم إدخال البيانات ثم النقر على تم.

الخطوة 2: قم بتشغيل بلوتوث لكل من جهاز آيفون الخاص بك وجهاز iOS الخاص بالزائر عبر الإعدادات> بلوتوث (التبديل إلى التشغيل).

الخطوة 3: ضع كلا الجهازين بالقرب من بعضهما البعض للسماح للزائر بالانتقال إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك عن طريق النقر فوق الإعدادات> Wi-Fi> اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

الخطوة 4: عندما ينقر الزائر على اسم شبكتك، يظهر مربع كلمة المرور على هاتفك.

عندما تظهر البطاقة على جهاز iPhone الخاص بك، انقر فوق مشاركة كلمة المرور.

يتم الاتصال على جهاز الزائر تلقائيًا.

الخطوة 5: عند اكتمال الاتصال، ستتلقى إشعارًا على جهاز آيفون الخاص بك، انقر فوق تم.