شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف محاكاة الألعاب على أجهزة Xbox Series X وSeries S.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت شركة مايكروسوفت المستخدمين من تشغيل محاكاة الألعاب على Xbox Series X | S، حيث نشر مؤخرا المستخدم Twitter @ gamr12 ، الذي شارك في توزيع برنامج محاكاة RetroArch على Xbox ، رسالة الخطأ التي تلقوها عند محاولة تشغيل محتوى تمت محاكاته.

وجاء في الرسالة "تعذر تشغيل هذه اللعبة أو التطبيق"، "اللعبة أو التطبيق الذي تحاول تشغيله ينتهك سياسة مايكروسوفت Store وغير مدعوم"، كذلك فإن المستخدمون الآخرون الذين لديهم برنامج محاكاة على Xbox Series X | S يواجهون نفس المشكلة.

وعندما أطلقت مايكروسوفت لأول مرة Xbox Series X | في عام 2020، وجد المستخدمون أنه يمكنهم تثبيت برامج محاكاة وتشغيلها، وقد جعل هذا من الممكن تشغيل مجموعة كاملة من العناوين الكلاسيكية على Xbox Series X | S ، بما في ذلك الألعاب من PlayStation 2 و GameCube و Wii وغيرها، ولكن يبدو الآن أن هذا السباق الذي دام ما يقرب من ثلاث سنوات قد انتهى.

كما أوضح @ gamr12 ، ولا يزال بإمكانك محاكاة الألعاب على Xbox Series X | S، ولكن فقط إذا وضعت الجهاز في وضع المطور، والذي يتعين عليك دفع ثمنه، ويبدو أن مايكروسوفت قد تخلصت فقط من الخيار عند وضع وحدة التحكم في وضع البيع بالتجزئة ، وهو شيء يمكن لجميع المستخدمين تشغيله مجانًا مع القليل من المعرفة الفنية.

وبحسب التقرير، فهناك بعض التوقعات بأن هذه الخطوة كانت يمكن تفسيرها بـأن "السبب الرئيسي للحظر يتعلق بالمسائل القانونية مع Nintendo" "على الرغم من أن محاكاة نفسها ليست غير قانونية ، إلا أنه يمكن استخدامها لتشغيل الألعاب من وحدات التحكم التي لا تزال تحت حماية حقوق الطبع والنشر دون إذن، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات مع Nintendo والشركات التابعة لها."