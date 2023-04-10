شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف عمل Dropcam security camera و Nest Secure home العام لمقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل ستتوقف عن تقديم الدعم لاثنين من منتجات المنزل الذكي القديمة، حيث ستتوقف كل من كاميرا دروبكام الأمنية ونظام الأمن المنزلي نيست سيكيور عن العمل بعد عام واحد من اليوم، في 8 أبريل 2024 ، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني من جوجل.

ولا يزال يتم التعامل مع كل من أجهزة Dropcam و Nest Secure عبر تطبيق Nest شبه المتقاعد؛ إلا أن جوجل Home غير متوافق مع أي منهما، وتأتي كاميرات Dropcam في مجموعة متنوعة من الطرز، وكلها متقاعد، ولن تكون متاحة بعد شهر أبريل من العام المقبل ، ولن تكون سجلات الفيديوهات متاحة من خلال تطبيق Nest أيضًا.

وإذا كان المستخدمون المصابون بـ Dropcams من مشتركي Nest Aware ، فستوفر لهم جوجل ما يصل إلى كاميرتين مجانيتين من كاميرات Nest Cam Indoor، أما مستخدمو Dropcam الذين لا يدفعون للأعضاء سيحصلون على قسائم بخصم 50٪.

ووفقًا لجوجل ، فإن التكنولوجيا "لن تعمل بعد الآن" في أبريل من العام المقبل، ولن يتم استخدامه في تطبيق Nest ولن يكون قادرًا على الاتصال بالإنترنت على الإطلاق، وتوفر جوجل نظام الإعداد الذاتي البديل لـ ADT بـ "ADT Smart Home Hub ، ومستشعران للباب / النافذة ، ومستشعر الحركة مجانًا" إلى "مستخدمي Nest Secure المؤهلين".

ولن تحتوي المجموعة على أي جهاز من أجهزة Nest ، على عكس حزم Nest / ADT التي تم الإعلان عنها للتو، ويمكن للمستخدمين المتأثرين أيضًا الحصول على مراقبة الخبراء للإنذار مجانًا لمدة عام. لكن ، تقول جوجل أنه يمكنك الإلغاء في أي وقت، بعد ذلك ، سيكلف 20 دولارًا في الشهر.