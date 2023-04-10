شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم باهتمام كبير في الصناعة بسبب أدائه الاستثنائي، حيث تتفوق شرائح 4nm حتى على أفضل A16 Bionic الحالي من آبل في قوة وحدة معالجة الرسومات.

ومع ذلك فإن كوالكوم لا تتباطأ حيث يشير تقرير جديد إلى أن Snapdragon 8 Gen 3 القادم سيحتوي على وحدة معالجة رسومات أقوى بنسبة 50% من سابقتها.

ويأتي التسريب بفضل محطة الدردشة الرقمية البارزة التي كشفت على Weibo أن Snapdragon 8 Gen 3 SoC القادم سيكون مزودًا بمعالج رسومات أقوى بنسبة 50% من معالج Adreno 740 من Snapdragon 8 Gen 2.

من المفترض أن يصبح Snapdragon 8 Gen 2 GPU - الذي يُفترض أنه يحمل اسم Adreno 750 - هو البطل الجديد في قسم GPU للجوال إذا توقف التقرير.

وكشفت التقارير السابقة حول الشريحة القادمة أن Snapdragon 8 Gen 3 يمكن أن يحتوي على تكوين أساسي 1 + 3 + 2 + 2 ، والذي يختلف قليلاً عن تقسيم 8 Gen 2's 1 + 2 + 2 + 3.

عند الدخول في التفاصيل ، تشتمل أحدث بنية للرقاقة على نواة Cortex-X4 التي تحمل الاسم الرمزي Hunter وتسمى "gold +".

بالإضافة إلى ذلك ، تشتمل الرقاقة على مجموعتين من نوى Cortex-A7xx ، تتكون من ثلاثة نوى "ذهبية" واثنين من قلب "تيتانيوم".

يوفر نوى Cortex-A5xx "فضي" يحملان الاسم الرمزي Hayes قوة معالجة فعالة.

يمكن لـ 8 Gen 3 أيضًا التخلص من دعم تطبيقات 32 بت تمامًا. أخيرًا ، تشير التقارير إلى أن وحدة معالجة الرسومات Adreno 750 سيتم تسجيلها بسرعة 750 ميجاهرتز تقريبًا ، وهو ما يشبه الجيل الحالي من Adreno 740 الموجود في Snapdragon 8 Gen 2.





متى سيظهر Snapdragon 8 Gen 3 ؟

وفقًا لتقرير صادر عن Digital Chat Station ، قد تكشف كوالكوم عن مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 في وقت أبكر من المتوقع حيث تم تجهيزها بالفعل مع المعالج قبل الموعد المحدد.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Snapdragon 8 Gen 3 قد تصل إلى السوق في وقت مبكر من الربع الرابع من هذا العام.