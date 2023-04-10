شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على طريقة جديدة للاستفادة من خدمة ‘Find My Device’ للهواتف الموقوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة جوجل حاليًا بتطوير ميزة "Find My Device" أو "العثور على جهازي" والتي ستتيح للمستخدمين تحديد موقع أجهزتهم حتى عند إيقاف تشغيله، وفقًا لما ذكره Kuba Wojciechowski، حيث أن هذه الميزة مشابهة لتلك التي تقدمها Apple.

وتقدم أجهزة أبل iPhones للمستخدمين ميزة لتُعرف باسم شبكة "Find My Device '' التي تتيح لهم تتبع أي جهاز iPhone أو iPad أو Mac أو AirTag مفقود أو مسروق، بغض النظر عما إذا كانوا ضمن نطاق شبكة Wi-Fi أو Bluetooth، وحتى إذا الجهاز مغلق.

وفي ديسمبر 2022، طرحت جوجل نسختها الخاصة من هذه الميزة، وهي شبكة "Find My Device"، والتي أتاحت للمستخدمين إمكانية تتبع هواتف Android المفقودة أو المسروقة بدون الإنترنت.





ميزة "العثور على جهازي" الجديدة من جوجل: Pixel Power-off Finderيقال إن جوجل تعمل على ميزة جديدة ومثيرة "العثور على جهازي" تسمى Pixel Power-off Finder ، والتي ستكون متاحة على هواتف جوجل فقط حتى الآن، حيث ستتيح هذه الميزة للمستخدمين تحديد موقع أجهزتهم حتى عند إيقاف تشغيلها ، على غرار شبكة Find My من Apple، وتقوم جوجل ببناء شبكة من جميع أجهزة Android التي تدعم UWB وعلامات تحديد المواقع ، بما في ذلك جوجل التي تحمل الاسم الرمزي "grogu".

وشاركت جوجل كود المصدر المبكر لنظام Android 14 مع مصنعي المعدات الأصلية المسجلين في برنامج الوصول المبكر، حيث قدمت تعريفًا جديدًا لطبقة تجريد الأجهزة (HAL)، المسمى "Hardware.google.bluetooth.power_off_finder"، وعند إيقاف تشغيل الهاتف، ستظل شريحة البلوتوث بالجهاز نشطة لتلقي مفاتيح شبكة الإصبع مسبقة الصنع.

وليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة Pixel 6 وPixel 7 الحالية ستدعم هذه التقنية، الأمر الذي يتطلب دعم الأجهزة للحفاظ على تنشيط شريحة Bluetooth في جميع الأوقات، ومع ذلك، فمن المحتمل أن هاتف Pixel 8 القادم سيحتوي على هذه الميزة فور إخراجها من الصندوق.