شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة لـAirPods للتحكم فى الصوت حسب الضوضاء المحيطة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت براءة اختراع أبل المسجلة مؤخرًا في مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع بالولايات المتحدة (USPTO) عن ميزة مستقبلية محتملة لـ AirPods، والتى تهدف إلى جعل الاستماع إلى الموسيقى تجربة ممتعة وطبيعية من خلال مراعاة صوتيات البيئة المحيطة، مما يتيح للمستخدمين الاستماع في هدوء رغم الضوضاء المحيطة بهم.

وبحسب موقعGSM الهندى، فتقوم سماعات الرأس بضبط المعلمات المختلفة ديناميكيًا لمحاكاة البيئة الصوتية الخاصة بك، نظريًا، باستخدام المستشعرات والميكروفونات ووحدة معالجة الإشارات الرقمية المتوفرة، يجب أن تكون سماعة الرأس قادرة على التعرف على مكانك، السيارة، القطار، الغرفة، المكتب، إلخ.

وستقوم الخوارزمية بعد ذلك بضبط ضغط الصوت ومحاكاة صوتيات البيئة بالإضافة إلى ضبط الصوتيات الصوتية لملف الصوت أو الفيديو المصدر، مما يمكننا رؤيته في المخططات ، تلعب ميزة Spatial Sound دورًا رئيسيًا أيضًا، لكن مثل معظم براءات الاختراع ، قد ينتهي هذا المنتج أو لا ينتهي به الأمر في منتج حقيقي، لذلك سيخبرنا الوقت فقط.