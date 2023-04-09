شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شخص يربح اليانصيب باستخدام ChatGPT وسط مخاوف من تطور الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعي رجل من تايلاند أنه استخدم ChatGPT لتوليد أرقام ساعدته في الفوز باليانصيب، بعدما شارك تفاصيل على تيك توك، حول كيفية استخدامه روبوت الدردشة الذي طورته شركة OpenAI لتوليد الأرقام التي استخدمها بدوره للعب اليانصيب والفوز.

وتتضمن استراتيجيته إدخال بعض الأسئلة الافتراضية بالإضافة إلى بعض الأرقام الفائزة مسبقًا كاستعلام ChatGPT.

كانت الأرقام الفائزة في السحب 57 و 27 و 29 و 99 وفاز بـ 2000 بات تايلاندي (59 دولارًا أمريكيًا).

وفي حين أن الجائزة لم تكن كبيرة، فقد أخبر إحدى الصحف المحلية أنه استخدم هذه الاستراتيجية لتوليد أرقام اليانصيب في الماضي.

وأضاف أن ChatGPT أخبره ألا يكون "مهووسًا جدًا" بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن الفوز باليانصيب كان مسألة حظ.

ويخطط باتاويكورن بونرين الفائز باليانصيب لمشاركة المزيد حول تجربته في استخدام ChatGPT لإنشاء أرقام يانصيب على تيك توك حسبما نقلت Digitartlends.

وقد يحظى الأمر بمزيد من الاهتمام إذا حقق فوزًا آخر أكبر، ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى إدخال شركات اليانصيب في المحادثة الجارية حول أخلاقيات ChatGPT.

كانت هناك العديد من الآراء حول أخلاقيات ChatGPT والقضايا المتعلقة به منذ إنشائه في نوفمبر 2022.

وحظرت مؤسسات مثل الكليات والجامعات استخدام روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي، على أساس أنه يمكن أن يزيد السرقة الأدبية والغش في الجامعات.

وفي الوقت نفسه احتضنت العديد من الصناعات بما في ذلك الصحافة والاتصالات والفن والتكنولوجيا الخدمة لكنها واجهت بعض مشكلات وفقا للتقرير.