شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من الجفاف.. ثانى أحر شتاء فى أوروبا يهدد المياه والزراعة والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت أوروبا للتو من ثاني أدفأ شتاء مسجل، حيث تأثر جزء كبير من جنوب وغرب أوروبا بحالات شاذة كبيرة في رطوبة التربة بسبب هذا الشتاء الجاف والدافئ بشكل استثنائي، وتم استخدام البيانات المأخوذة من مهمة "رطوبة التربة وملوحة المحيط" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لمراقبة المستويات المنخفضة لرطوبة التربة في جميع أنحاء أوروبا.

وفقًا لخدمة تغير المناخ في كوبرنيكوس، بين ديسمبر 2022 وفبراير 2023، كان متوسط درجة الحرارة 1.4 درجة مئوية (2.5 درجة فهرنهايت) أعلى من متوسط 1991-2020، في فبراير 2023 على وجه الخصوص، حيث شهدت درجات الحرارة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع نقص الأمطار في غرب وجنوب أوروبا ظروفًا أكثر جفافاً من المتوسط - حيث شهدت العديد من المناطق مستويات منخفضة من رطوبة التربة.

وتظهر آثار الجفاف بشكل خاص في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وشمال إيطاليا وتثير مخاوف بشأن إمدادات المياه والزراعة وإنتاج الطاقة، وفقاً لموقع scitechdaily.

ويحمل القمر الصناعي SMOS مقياس إشعاع قياس تداخل جديد يلتقط صور "درجة حرارة السطوع"، وتُستخدم هذه الصور لاشتقاق خرائط عالمية لرطوبة التربة كل ثلاثة أيام، وتحقق دقة قدرها 4٪ بدقة مكانية تبلغ حوالي 50 كيلومترًا - مقارنة باكتشاف ملعقة صغيرة من الماء مختلطة في حفنة من التربة.

وشهدت معظم أوروبا الغربية رطوبة التربة أقل من المتوسط، حيث وصلت إلى أكثر من 4 ٪ أقل من المتوسط في العديد من المناطق، وكان هذا أقل من المتوسط بنسبة 8٪ في أجزاء من إسبانيا وتركيا.

وفي حين أن الغطاء النباتي والمحاصيل في بداية موسم النمو لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، فقد يصبح الوضع الحالي حرجًا في الأشهر المقبلة إذا استمرت درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار في ربيع عام 2023.

SMOS هي إحدى مهام مستكشف الأرض التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي تشكل عنصر العلم والبحث في برنامج الكوكب الحي، في أكثر من 13 عامًا في المدا ، لم تتجاوز SMOS عمرها المخطط لها وتجاوزت أهدافها العلمية الأصلية فحسب، بل تم تمديد المهمة حتى عام 2025.