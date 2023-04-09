تكنولوجيا: موتورولا تدعم هاتف Razr 40 Ultra الصدفي القابل للطي بأكبر شاشة خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة موتورولا في العمل على تطوير إصدار جديد من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، والذي ينطلق بعنوان Motorola Razr 40 Ultra، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن موتورولا تدعم هذا الإصدار بأكبر شاشة خارجية.

تتنافس عدد من الشركات المطورة للهواتف الذكية لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي.

وتقدم سامسونج قريباً إصدارها الجديد Galaxy Z Flip 5، بينما تنافس موتورولا بإصدارها القادم Razr 40 Ultra، كما يتوفر في الأسواق قريباً هاتف Vivo X Flip.

ويعد التنافس الأكبر بين هذه الشركات في دعم الهواتف بشاشة مميزة بحجم أكبر في الغطاء الخارجي، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج تدعم Galaxy Z Flip 5 بحجم أكبر في الشاشة الخارجية يصل إلى 3.4 إنش.

أيضاً إلى جانب شاشة الغطاء الخارجي يضم هاتف Galaxy Z Flip 5 شاشة صغيرة الحجم إلى جانب إعدادات الكاميرة والتي ستعمل على عرض الوقت والتاريخ وحالة البطارية إلى جانب رموز AR.

ولقد أوضحت التقارير أن شاشة الغطاء الخارجي في Galaxy Z Flip 5 تدعم المستخدم بعرض سريع للإشعارات، وإعدادات سريعة للهاتف.

من جانب أخر أكدت التسريبات على أن هاتف Vivo X Flip يأتي أيضاً بشاشة مميزة بحجم كبير في الغطاء الخارجي، وهو ما أكدت عليه الصور المسربة التي نشرت حتى الآن.

وتقدم موتورولا إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي Motorola Razr 40 Ultra أو الذي ينطلق في السوق الصيني بعنوان Motorola Razr+ 2023 ويأتي بحجم أكبر في الشاشة الخارجية يصل إلى 4.5 إنش.

ومن المقرر أن تقدم موتورولا شاشة الغطاء الخارجي في Razr 40 Ultra بمزيد من الإمكانيات التي تدعم المستخدم.

يذكر أن شاشة الغطاء الخارجي في إصدار موتورولا الحالي تدعم عرض سريع للإشعارات، كما تدعم المستخدم في إجراء مكالمات صوتية، أو مرئية، أو إرسال رسائل سريعة، وأيضاً إلتقاط صور سيلفي.

من جانب أخر يأتي هاتف Razr 40 Ultra بشاشة داخلية OLED بتصميم من البلاستيك وحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3650 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف لمزيد من التفاصيل.

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