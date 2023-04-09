شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف أن موجات الحرارة البحرية فى قاع المحيط تعطل النظم البيئية والان مع تفاصيل الخبر
واستخدمت دراسة جديدة أجراها باحثو NOAA، مع مؤلفين مشاركين من المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (NCAR)، مجموعة من الملاحظات ونماذج الكمبيوتر لتوليد أول تقييم واسع لموجات حرارة قاع البحار في مياه الجرف القاري المنتجة المحيطة بأمريكا الشمالية، وفقاً لموقع scitechdaily.
وقالت كلارا ديسر، عالمة المركز الوطني للبحوث الزراعية، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة المنشورة في Nature Communications، :"هذا البحث مهم بشكل خاص لأن المحيطات تستمر في الاحترار، ليس فقط على السطح ولكن أيضًا على العمق، مما يؤثر على الموائل البحرية على طول الرفوف القارية".
وتأتي الدراسة وسط مخاوف بشأن تأثيرات موجات الحرارة البحرية الشائعة بشكل متزايد، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة النظم البيئية للمحيطات في جميع أنحاء العالم، حيث تمتص المحيطات حوالي 90٪ من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، وارتفعت درجة حرارتها بنحو 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) خلال القرن الماضي.