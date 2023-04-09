تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة التي توضح تصميم Asus ROG Phone 7 و7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Asus للأسواق قريباً جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد جاءت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد اليوم لتقدم نظرة أوضح على تصميم هاتفي Asus ROG Phone 7 وAsus ROG Phone 7 Pro.

ينطلق حدث Asus في 13 من أبريل لإطلاق هواتف Asus ROG Phone 7 المخصصة للألعاب في الأسواق العالمية، ولقد شارك “Evan Blass” صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم الهواتف المرتقبة.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن Asus تدعم هاتف Asus ROG Phone 7 بنفس التصميم المميز لإصدار الشركة السابق، حيث يتميز الهاتف بتصميم منحني من الجانبين والجهة الخلفية.

كما تضم الجهة الخلفية إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED، ويضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل الرئيسي، أيضاً يأتي Pro بنفس التصميم المنحني، بينما يضم الهاتف شعار “Republic of Gamers”.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن ASUS ROG Phone 7 يضم شاشة E4 AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض Full HD+، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen2، وذاكرة عشوائية LPDDR5X، وسعة تخزين UFS 4.0، ولقد رصد الهاتف في Geekbench بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ويدعم الهاتف معايير IP54، ويتميز بوزن 240 جرام، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر 580 دولار.

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