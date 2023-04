تكنولوجيا: Oppo تدعم هاتف Reno 10 Pro Plus برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Oppo في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف Reno، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن خطط الشركة لدعم إصدار Reno 10 Pro Plus من السلسلة القادمة برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.

تعقد شركة Oppo مؤتمر ما بين شهري مايو ويونيو لإطلاق سلسلة Reno 10 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع Reno 10 Pro، وأيضاً Reno 10 Pro Plus.

ولقد نشرت تفاصيل جديدة عبر “Digital Chat Station” حول إصدار 10 Pro Plus على منصة Weibo، والتي تؤكد على أن الهاتف يضم رقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم Reno 9 Pro Plus.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط Oppo لدعم الإصدار الرئيسي من سلسلة Find X6 برقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1، إلا أن الهاتف انطلق برقاقة Dimensity 9200.

من جانب أخر أشارت تقارير سابقة إلى أن Reno 10 Pro Plus يضم شاشة OLED بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بمستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.

كما يأتي مستشعر Sony IMX355 الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، ويتميز مستشعر periscope الثالث بدقة 64 ميجا بيكسل، ويدعم التكبير البصري حتى مرتين.

أيضاً من المتوقع أن يضم Reno 10 Pro Plus بطارية بقدرة 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يرتكز الهاتف على واجهة ColorOS 13.1 ونظام تشغيل Android 13، أيضاً يأتي بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.



