تكنولوجيا: هاتف Huawei Enjoy 60X يأتي قريباً بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط هواوي لعقد حدث في 17 من شهر أبريل للإعلان عن Huawei Enjoy 60X الذي يضم بطارية 7000 mAh.

تستعد هواوي لضم إصدار جديد لسلسلة Enjoy 60 قريباً، والذي ينطلق قريباً بعنوان Enjoy 60X ويأتي بأكبر سعة للبطارية، أيضاً تدعم هواوي هاتف Enjoy 60X القادم بحجم شاشة 6.95 إنش.

من جانب أخر تستعد هواوي للكشف عن سلسلة Nova 11 خلال مؤتمر الشركة القادم والمقرر عقدع في 17 من أبريل.

ولقد أطلقت هواوي هاتف Enjoy 60 بشاشة LCD بحجم 6.75 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Kirin 710A، ويتوفر باثنان من النماذج على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف نظام HarmonyOS 3.0.

ويضم Huawei Enjoy 60 كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، لذا تعد نقطة التسويق الأولى في Enjoy 60X في قدرة البطارية 7000 mAh.

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