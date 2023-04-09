شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: انهيار بعض ألواح الجليد أسرع بـ20 مرة مما كان يُعتقد سابقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء أنه خلال فترات الاحتباس الحراري، يمكن للصفائح الجليدية أن تتراجع بوتيرة تصل إلى 600 متر في اليوم، وهو أسرع 20 مرة من أعلى معدل تراجع تم تسجيله سابقًا.

استخدم فريق دولي من العلماء، برئاسة الدكتورة كريستين باتشلور من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، صورًا عالية الدقة لقاع المحيط للكشف عن الوتيرة السريعة التي انحسر بها الغطاء الجليدي السابق الممتد من النرويج في نهاية الحرب، آخر عصر جليدي، منذ ما يقرب من 20000 عام،الفريق الذي شمل أيضًا باحثين من جامعات كامبريدج ولوبورو في المملكة المتحدة والمسح الجيولوجي في النرويج، رسم خرائط لأكثر من 7600 تضاريس صغيرة الحجم تسمى "حواف التموج" عبر قاع البحر، حيث يبلغ ارتفاع الحواف أقل من 2.5 متر وتتباعد بين 25 و 300 متر.

ومن المفهوم أن هذه التضاريس قد تشكلت عندما تحرك الهامش المتراجع للصفائح الجليدية صعودًا وهبوطًا مع المد والجزر، مما دفع رواسب قاع البحر إلى حافة كل مد منخفض، بالنظر إلى أنه كان من الممكن إنتاج نتلتين كل يوم (أقل من دورتين من المد والجزر في اليوم)، تمكن الباحثون من حساب مدى سرعة تراجع الغطاء الجليدي، وفقاً لموقع scitechdaily.

وأظهرت نتائجهم، التي نُشرت في مجلة Nature، أن الغطاء الجليدي السابق خضع لنبضات من التراجع السريع بسرعة تتراوح بين 50 و 600 متر في اليوم، ويعتبر هذا أسرع بكثير من أي معدل تراجع للغطاء الجليدي تم ملاحظته من الأقمار الصناعية أو تم استنتاجه من أشكال أرضية مماثلة في أنتاركتيكا.

وقال الدكتور باتشلور: "يقدم بحثنا تحذيرًا من الماضي بشأن السرعات التي يمكن للصفائح الجليدية أن تتراجع عنها جسديًا، وتظهر نتائجنا أن نبضات التراجع السريع يمكن أن تكون أسرع بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن".

وتعتبر المعلومات حول كيفية تصرف الصفائح الجليدية خلال الفترات الماضية من ارتفاع درجة حرارة المناخ مهمة لإبلاغ عمليات المحاكاة الحاسوبية التي تتنبأ بالغطاء الجليدي وتغير مستوى سطح البحر في المستقبل.

ويقترح البحث الجديد أن فترات التراجع السريع للصفائح الجليدية قد تستمر لفترات قصيرة فقط (أيام إلى شهور).

وقال البروفيسور جوليان دودزويل من معهد سكوت بولار للأبحاث بجامعة كامبريدج: "يوضح هذا كيف يمكن لمعدلات انحسار الغطاء الجليدي المتوسط على مدى عدة سنوات أو أكثر أن تخفي فترات أقصر من التراجع السريع، ومن المهم أن تكون المحاكاة الحاسوبية قادرة على إعادة إنتاج هذا السلوك" النبضي للصفائح الجليدية".

كما تسلط الأشكال الأرضية لقاع البحر الضوء على الآلية التي يمكن من خلالها حدوث مثل هذا التراجع السريع، ولاحظ الدكتور باتشيلور وزملاؤه أن الصفيحة الجليدية السابقة قد تراجعت بشكل أسرع عبر الأجزاء المسطحة من قاعها.

استنتج الباحثون أن نبضات من التراجع السريع المماثلة يمكن ملاحظتها قريبًا في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، وهذا يشمل نهر ثويتس الجليدي الواسع في غرب أنتاركتيكا، والذي يعد موضوعًا لأبحاث دولية كبيرة نظرًا لاحتمال تعرضه للتراجع غير المستقر، ويقترح مؤلفو هذه الدراسة الجديدة أن نهر ثويتس الجليدي يمكن أن يخضع لنبض من التراجع السريع لأنه تراجع مؤخرًا بالقرب من منطقة مسطحة من قاعه.