تكنولوجيا: سلسلة Vivo T2 5G تأتي قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Vivo إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على دعم سلسلة Vivo T2 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

تستعد شركة Vivo لكشف النقاب عن سلسلة Vivo T2 5G في حدث يعقد في 11 من أبريل، ولقد قدمت Vivo تفاصيل أكثر حول السلسلة القادمة في عدد من الإعلانات التشويقية.

وتتضمن السلسلة القادمة هاتفي Vivo T2 5G وVivo T2x 5G، كما يتميز الهاتفين بشاشة AMOLED بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة سطوع 1300 nit، ومعدل لمس 360Hz.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن هواتف Vivo T2 5G تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، والذي يدعم التثبيت البصري للصورة، وأيضاً التثبيت الإلكتروني.

ولقد جاءت صور لسلسلة T2 5G عبر Flipkart لتقدم نظرة على الهواتف باللون الأزرق، مع لون أخر يختلف في إعدادات الكاميرة الخلفية.

من جانب أخر رصد Vivo T2 5G في قاعدة بيانات Geekbench مع معالج برمز “holi” والذي يتضمن 6 من الأنوية بسرعة 1.80GHz، واثنان من الأنوية بسرعة 2.21GHz، وهي مواصفات تتوافق مع معالج Snapdragon 695، كما يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 13.

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