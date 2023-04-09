تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث لكاميرا سلسلة Pixel 6 والذي يحسن من وظيفة Night Sight

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن Night Sight الجديد والمحسّن لأول مرة مع سلسلة Pixel 7 وكما وعدت الشركة، وتقدم جوجل الآن أحدث ميزات الكاميرا التي تم تعيينها لسلسلة Pixel 6 الأقدم.

ومع ذلك، وفقًا لـ 9to5Google، فإن شريط التكبير/التصغير الجديد الذي رأيناه في هواتف Pixel 7 لم يصل إلى Pixel 6.

على أي حال، فإن تحسينات Night Sight تعتبر قفزة قوية. فقد أصبحت الميزة أسرع الآن لأنها تتطلب وقت تعرض أقصر بنسبة 50٪. ونتيجة لذلك، تتميز صور Night Sight بأنها أقل تشويشًا وتكون أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى الوضع الليلي المخصص، عملت جوجل على HDR + مع Bracketing لتقليل الضوضاء.

عند التبديل إلى Night Sight، سيلاحظ مستخدمي Pixel 6 تبديلًا جديدًا يتيح لهم الاختيار بين مشهد ليلي سريع أو مشهد أبطأ مع مزيد من التعرض. يتم ضبط النطاق بين 2 و 6 ثوانٍ، حسب السيناريو. وفي البيئات المضاءة جيدًا، لن تحتاج إلى التعرض لمدة 6 ثوانٍ.

يتم طرح الإصدار 8.8 من Google Camera على نطاق واسع، لذلك يمكنك إما محاولة التحديث من خلال متجر Play أو انتظار التحديث التلقائي.

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