تكنولوجيا: توجيه أرباح الربع الأول لسامسونج يكشف عن هبوط الأرباح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت سامسونج إرشادات أرباح الربع الأول لها، وعلى ما يبدو، فإن النتائج أكثر قتامة من أي شيء رأيناه خلال أكثر من عقد.

ستتراوح المبيعات بين 62-64 تريليون وون كوري (حوالي 48 مليار دولار)، ولقد انخفضت بنسبة 10٪ على أساس ربع سنوي ونحو 20٪ على أساس سنوي.

سيكون الربح التشغيلي حوالي 0.5-0.7 تريليون وون كوري (455 مليون دولار)، وهو تراجع بمقدار ستة أضعاف عن الربع السابق وانخفاضًا مذهلاً بنسبة 95 ٪ من ربح 14.12 تريليون وون كوري في نفس الوقت من العام الماضي.

كشفت شركة سامسونج أنها ستقلص إنتاج شرائح الذاكرة بشكل كبير بسبب ضعف الطلب المستمر. وتقول الشركة الكورية إن هذا التقسيم هو السبب الرئيسي لأسوأ نتائج أرباح منذ عام 2009.

هذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاضًا هائلاً، حيث شهد الربع الرابع من عام 2022 تراجعًا في الأرباح بنسبة 70٪ تقريبًا. في ذلك الوقت، ألقت شركة سامسونج باللوم على الحرب في أوكرانيا والتضخم، ولكن من الواضح أن المدى الذهبي لشريحة ذاكرة الشركة قد انتهى وهي بحاجة إلى البحث في مكان آخر لاستعادة الربحية.

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