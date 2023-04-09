شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل السابق: وقف تطوير الذكاء الاصطناعى 6 أشهر سيفيد الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح إيريك شميت الرئيس التنفيذي السابق لـGoogle بأن تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر سيفيد الصين، واقترح بدلاً من ذلك تطبيق قيود تنظيمية أكثر صرامة حسبما نقلت CNBC.

ووقع الملياردير إيلون ماسك رفقة 1125 شخصاً آخر من بينهم خبراء في الذكاء الاصطناعي على خطاب مفتوح يدعو لوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لمدة 6 أشهر.

وفي مقابلة مع Australian Financial Review، قال شميت إنه كان قلقاً بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: أعتقد أن الأمور قد تصبح أسوأ مما يقوله الناس، كلما كبرت النماذج اللغوية، كلما نتج عنها سلوكاً ناشئاً لا نفهمه.

ومع ذلك أشار رئيس Google السابق إلى أنه لا يؤيد تطبيق وقف مؤقت لتطوير الذكاء الاصطناعي لأن ذلك سيصب في مصلحة الصين.

وبدلاً من ذلك، دعا شميت القادة إلى مناقشة بشكل جماعي حواجز الحماية المناسبة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الباحثين عليهم إصدار برامج للذكاء الاصطناعي لكن مع تخفيف للأشياء التي يمكنهم فعلها والتي تكون سلبية.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تطوير الصناعة تدابير وقائية، فإنه على السياسيين التدخل عند ذلك.